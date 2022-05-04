Расследования

Семейная пара в Волгограде спасла от гибели связанного живодерами пса

Расследования 04.05.2022 20:09
04.05.2022 20:09


В Кировском районе Волгограда в балке за гаражами по улице Ивана Федорова, 1 семейная пара нашла связанного живодерами пса. О спасении животного волгоградка Анастасия Илюшина рассказала ИА «Высота 102». 

По словам женщины, они с мужем нашли собаку совершенно случайно. Связанный по всем четырем лапам пес практически не издавал никаких звуков. 

— Вчера гуляли с мужем и стали свидетелями людской жестокости. Проходя мимо оврага, решили там остановиться, послушать лягушек, — рассказала девушка. — Увидели, как трое молодых людей в возрасте 18-20 лет спускаются в балку. Мы пошли за ними. Оказалось, что там внизу лежала связанная собака. 



По словам Анастасии, животное было напугано и с агрессией отзывалось на любые попытки ему помочь. 

— У молодых парней ничего не получилось. Тогда мой муж на свой страх и риск спустился к псу. Ему удалось развязать собаку. Какие-то садисты, по-другому их назвать не могу, связали животное электрическим кабелем. Связали все четыре лапы. Также кабель намотали в районе шеи, — вспоминает местная жительница. 

Анастасия утверждает, что пес не был изможден. По ее утверждению, по всем признакам, животное привязали совсем недавно.  

Фото и видео: Анастасия Илюшина / vk.com 

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