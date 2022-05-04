В Волжском перекроют движение из-за репетиции парада

Общество 04.05.2022 08:32
04.05.2022 08:32
Сегодня, 4 мая в Волжском из-за репетиции парада в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено движение. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, с 10-00 часов перекроют участок по проспекту Ленина от площади имени Свердлова до ул. Энгельса и по ул. Сталинградской. Ограничения будут действовать до окончания тренировки.
Напомним, впервые военный парад в Волжском прошел в 2019 году. Традиционно в нем принимают участие военизированная колонна войсковой части №73420, которая располагается на острове Зеленый, а также техника специального назначения и ретро-автомобили.
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