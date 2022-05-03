На Волжской ГЭС заканчивается период больших сбросов

Общество 03.05.2022 09:27
03.05.2022 09:27
Сегодня, 3 мая Волжская ГЭС отработает последний день в режиме максимальных сбросов. Как сообщает ИА «Высота 102», на днях период больших сбросов был сокращен по решению Росводресурсов. Так, изначально планировалось, что сбросы в объеме 25 тысяч кубических метров в секунду продлятся до 5 мая, однако затем в ведомстве скорректировали этот срок и ограничили его 3 мая.Такое решение в федеральном ведомстве объяснили малым притоком в водохранилища Волжско-Камского каскада. Уже завтра начнется поэтапное снижение объема сброса и к 7 мая волгоградский гидроузел выйдет на расход 17000±500 куб. м/с. Такой режим сохранится до 20 мая.
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