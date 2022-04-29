Жители 20 частных домов по улице Айвазовского в Краснооктябрьском районе уже на протяжении трех суток остаются без воды. Камнем преткновения неожиданно стал столб, по словам коммунальщиков, оказавшаяся рядом в трубопроводом.

— Сидим без воды уже трое суток – ни помыться, ни приготовить, — сообщили ИА «Высота 102» жители частного сектора. — А все из-за одного столба, который мешает устранить порыв. Как нам рассказали рабочие, что какая-то компания провайдеров не хотят убирать столб, а нам теперь мучайся из-за них без воды.

К «Концессиях водоснабжения» сообщили информагентству, что держат ситуацию на контроле. Хозяевам столба преткновения направлено извещение о необходимости его демонтажа

— 26 апреля в адрес «Концессий водоснабжения» поступила заявка о водопроявлении по адресу ул. Айвазовского 47-49. При обследовании специалисты выявили технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 100 мм. В охранной зоне над трубопроводом установлена опора линий «Ростелеком», которая препятствует выполнению восстановительных мероприятий, — сообщили в ресурсоснабжающей организации. — Для безопасного производства работ Концессии незамедлительно направили в адрес «Ростелеком» телефонограмму о необходимости отключения линии и временного демонтажа опоры.

По сведениям собственного источника информагентства в администрации Краснооктябрьского района, спорный столб все же не находится в охранной зоне.

— Однако сегодня на месте уже побывали представители компании и провели подготовительные работы к демонтажу столба, — сообщил собеседник ИА «Высота 102». — Завтра столб будет демонтирован.

Таким образом, жителям частного сектора предстоит провести без воды как минимум еще сутки. Бригада «Концессий водоснабжения» приступит к устранению аварии на трубопроводе только после того, как препятствие будет устранено.











