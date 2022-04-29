Волгоградская область закупает спецтехнику на четверть миллиарда

Общество 29.04.2022 20:28
29.04.2022 20:28
Волгоградская область приобретает партию строительной и коммунальной техники в лизинг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком выступило ГБУ «Волгоградавтодор». На эти цели выделено более 246 миллионов рублей. Поставка техники в лизинг будет осуществляться после определения поставщика с 2022 до 2024 года.
В частности, госучреждение Волгоградской области планирует приобрести пять комбинированных дорожных машин, два экскаватора, три ковшовых погрузчика и один бульдозер. Техника будет использоваться в сфере строительства и содержания дорог.
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