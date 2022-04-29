В Волгоградской области установят границы защитных зон для 50 памятников

Общество 29.04.2022 21:18
29.04.2022 21:18
Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры ищут разработчика границ и защитных зон 50 объектов культурного наследия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, работа будет выполнена на основе историко-культурных исследований и данных кадастра недвижимости.
В перечне объектов церкви, братские могилы, могилы летчиков, советских воинов и пионера Миши Дьякова, убитого кулаками. Есть в списке и здания, где располагались добровольческие отряды и народное ополчение.
Начальная стоимость работ - 1 750 000 рублей. Границы защитных зон, согласно документам, должны быть разработаны за 60 дней.
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