В Волгоградской области установят границы защитных зон для 50 памятников









Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры ищут разработчика границ и защитных зон 50 объектов культурного наследия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, работа будет выполнена на основе историко-культурных исследований и данных кадастра недвижимости.

В перечне объектов церкви, братские могилы, могилы летчиков, советских воинов и пионера Миши Дьякова, убитого кулаками. Есть в списке и здания, где располагались добровольческие отряды и народное ополчение.

Начальная стоимость работ - 1 750 000 рублей. Границы защитных зон, согласно документам, должны быть разработаны за 60 дней.



