Губернатор наградил волгоградцев за трудовые успехи

Государственные награды за вклад в социально-экономическое развитие в преддверии Первомая вручены жителям Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров вручил медали и ордена фермеры, железнодорожники, ученые, энергетики и общественники.

Орденом Почета награжден главный научный сотрудник Поволжского НИИ производства и переработки мясомолочной продукции Иван Горлов, Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены сотрудники Приволжской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО РЖД Сергей Бортник и Виктор Зиновьев, а также оператор технологических установок ООО «Лукойл-Коробковский газоперерабатывающий завод» Сергей Махонин. Трактористу ООО «Ключ-Агро» Владимиру Ротову присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Званием «Заслуженный энергетик Российской Федерации» отмечен ведущий инженер службы эксплуатации Волгоградской ТЭЦ-2 ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» Игорю Бойко. Почетной грамотой Президента России отмечен директор детского оздоровительного учреждения Волгоградской области «Зеленая волна» Алексей Щеглов. Благодарность Президента РФ за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявлена руководителю регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Волгоградской области Ирине Шариповой.

— Результаты вашего многолетнего добросовестного труда вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области и всей нашей страны, — сказал губернатор, обращаясь к награжденным. — Своим созидательным трудом и активной жизненной позицией вы каждый день формируете настоящее и будущее России, Волгоградской области. Благодарю вас за труд, за ответственное, неравнодушное отношение к делу, к родной земле.