Экономика

Больше 240 офисов ВТБ будут работать в майские праздники

Экономика 29.04.2022 13:24 Новости компаний
29.04.2022 13:24 Новости компаний


ВТБ установил график работы офисов обслуживания клиентов с 1 по 10 мая. В выходные и праздничные дни будут работать более 240 дежурных точек продаж.
В период майских праздников для клиентов физических лиц будут работать 243 дежурных офиса ВТБ: из них 88 в Московском регионе, 47 – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 108 – в других регионах страны.
С 1 по 3 мая, 9 и 10 мая дежурные офисы будут открыты для обслуживания клиентов-физических лиц. Максимальное количество дежурных точек – порядка 160 – будут одновременно работать 3 и 10 мая.
С 4 по 8 мая – офисы будут работать в стандартном режиме.
-Пиковая нагрузка на отделения, которую мы фиксировали в феврале-марте, сегодня уже стабилизировалась, наши офисы ежедневно принимают по 100 тысяч клиентов, что является привычным значением для работы банка. В начале мая спрос традиционно снижается из-за отпусков и уменьшения деловой активности. Однако наша основная задача - обеспечить бесперебойность работы офисной сети для полноценного обслуживания всех клиентов, поэтому в период праздников мы откроем для наших посетителей почти 20% отделений, – отметил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.
Значительное число операций в майские праздники будет доступно удаленно в ВТБ Онлайн. Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме. Списание платежей по кредитам и заявлениям на их досрочное погашение в ВТБ будут проводиться ежедневно в стандартном режиме. Все операции по вкладам и накопительным счетам будут доступны пользователям интернет-банка и мобильного приложения ежедневно, в офисах – в соответствии с режимом работы отделений.

Список дежурных отделений размещен на сайте ВТБ.

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