Происшествия

В Волгограде эвакуировали лицей № 3 на Спартановке

Происшествия 29.04.2022 10:29
29.04.2022 10:29


Утро 29 апреля для учащихся лицея № 3 в микрорайоне Спартановка в Тракторозаводском районе Волгограда началось с эвакуации. Как сообщают очевидцы, детей массово вывели на пришкольный двор.

— Проводится плановая эвакуация. Всех оповещали заранее, — прокомментировали ИА «Высота 102» в администрации учебного заведения. 

В начале февраля сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в серии ложных минирований школ и различных госучреждений Волгограда. Сообщения поступали в администрации учреждений по электронной почте. 

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