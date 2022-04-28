Экономика 28.04.2022 16:04 Новости компаний
28.04.2022 16:04 Новости компаний
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялся День безопасности в металлургии — Steel Safety Day-2022. Руководители предприятия и ТМК изучили опыт ВТЗ по повышению безопасности на производстве, в том числе благодаря внедрению технологий виртуальной реальности в сфере охраны труда.
В рамках мероприятия прошли аудиты подразделений предприятия, которые провели директор по эффективности трубопрокатного производства – главный прокатчик ТМК Евгений Засельский и управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. Эксперты посетили основные цеха и часть вспомогательных производств завода. Комиссия отметила, что каждое подразделение ВТЗ реализует максимум мероприятий по устранению производственных рисков. Особое внимание было уделено лучшим практикам и новым технологиям в сфере безопасности труда, которые применяются на ВТЗ и могут быть масштабированы на другие заводы ТМК.
В частности, интерес экспертов вызвал современный кейс по обучению и аттестации сотрудников правилам охраны труда и промышленной безопасности с помощью VR-класса и VR-тренажера «Полигон безопасности». Обучающая тест-система оборудована на базе литейного цеха и позволяет в виртуальном пространстве отработать навыки по безопасному выполнению крановых операций по перемещению груза в цехе.
- Цифровые технологии повышают качество усвоения материала и снижают травматизм за счет максимального приближения учебного сценария к реальной ситуации. Такие современные методы вовлекают в процесс создания безопасных условий труда все большее число работников. Например, в этом году в Steel Safety Day-2022 приняли участие около девяти тысяч специалистов завода и подрядных организаций. Они подали предложения по снижению производственных рисков, на основании которых разрабатываются мероприятия по охране труда. Это очень ценно, поскольку подобные инициативы составляют базовую основу корпоративной культуры безопасности на производстве, — подчеркнул Сергей Четвериков.
Steel Safety Day на предприятиях ТМК проводится седьмой год подряд. Аудит способствует устранению рисков воздействия опасных производственных факторов и созданию безопасной рабочей среды.
Волжский трубный завод (https://vtz.tmk-group.ru/) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.
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