Волжская ГЭС проработает на максимуме до 5 мая

Волжская ГЭС проработает в режиме максимально установленных сбросов до 5 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ПАО «РусГидро», далее гидростанция начнет постепенное снижение расходов воды с переходом на «рыбную полку» для нереста рыбы.

— По длительности и объемам сброс через Волгоградский гидроузел ожидается соответствующий средним многолетними параметрам. Никаких негативных воздействий от сброса воды на Волжской ГЭС не случится, а будет нормально сформирована сельскохозяйственная и рыбохозяйственная полка, — пояснил главный инженер Волжской ГЭС Максим Галкин.

В соответствии с указаниями Росводресурсов Волжская ГЭС с 28 апреля работает в режиме максимально установленных сбросов. Среднесуточные расходы воды составляют 25000±500 м3/с. Обводнительный попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.