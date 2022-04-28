Экономика 28.04.2022 07:57 Новости компаний
28.04.2022 07:57 Новости компаний
Объём вложений клиентов в драгметалл на обезличенные металлические счета в Волгоградской области в марте текущего года вырос в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 88 миллионов рублей. При этом общий объём средств, вложенных клиентами банка в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 2 млрд рублей.
Наибольшим спросом у волгоградцев традиционно пользуется золото, на втором месте — серебро, на третьем — палладий.
Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Вложения в драгметаллы — хорошая альтернатива традиционным сбережениям. Однако хранить дома драгоценные металлы может быть рискованно. Одно из решений — обезличенные металлические счета. Практика показывает, что в долгосрочной перспективе цена на драгметаллы, как правило, растет. Отслеживать изменения цены можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Там же можно выбрать и подходящий для каждого клиента момент для дополнительной покупки или продажи».
На обезличенном металлическом счете отражается принадлежащий клиенту драгоценный металл в граммах. При этом данных о пробе, производителе и номерах слитков там нет. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма — для золота, платины и палладия.
Открыть обезличенный металлический счёт, а также продавать и покупать в любое удобное для себя время можно в web-версии или мобильном приложении Сбербанк Онлайн.
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