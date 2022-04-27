Гроза с порывистым ветром обрушится на Волгоград 27 апреля

Гидрометцентр РФ опубликовал для Волгоградской области предупреждение о приближающейся грозе, оно действует до полуночи 28 апреля. По данным Волгоградского ЦГМС, при ударах молний и раскатах грома возможны порывы ветра до 20 м/с.
Грозу с дождем и порывистым ветром ожидают и в Волгограде, где днем воздух прогреется до +26 градусов. По области температура поднимется до +27 градусов. Помимо этого, синоптики предупреждают о высоком уровне пожароопасности, в отдельных районах прогнозируется 4 класс горимости леса.