ВТБ: спрос на карты «Мир» в апреле вырос на четверть

Экономика 26.04.2022 12:59 Новости компаний
26.04.2022 12:59 Новости компаний
Спрос на карты «Мир» со стороны российских пользователей продолжает увеличиваться. В апреле количество национальных карт, оформленных и выданных клиентам ВТБ, выросло на четверть к прошлому году. Общий объем эмиссии карт «Мир» ВТБ в апреле достигнет 13 млн штук.
С начала апреля клиенты ВТБ оформили и получили свыше 160 тыс. национальных карт. Это на 24% больше, чем за этот же период прошлого года. Треть новой эмиссии пришлась на цифровые карты: за три недели банк выпустил 52 тыс. таких карт. Это более чем в шесть раз превышает показатели апреля 2021 года.
Транзакционная активность владельцев карт «Мир» ВТБ также выросла: за последний месяц клиенты оплатили ими свои покупки почти на 50 млрд рублей. Таким образом, оборот по национальным картам вырос на 68%.
«Пик спроса на карты «Мир» пришелся на март, когда Россию покинули крупнейшие международные платежные системы. Особой популярностью пользовались виртуальные национальные карты: на них в первом квартале пришлось 70% общего объема цифровой эмиссии. Но несмотря на то, что в прошлом месяце мы уже удовлетворили рекордный спрос на карты «Мир», в апреле высокий интерес к ним сохраняется. По нашим оценкам, к концу апреля общий объем выданного «Мира» со стороны ВТБ превысит 13 млн штук. Таким образом, национальными картами пользуется большинство клиентов банка, и интерес к ним продолжит расти», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
С марта 2022 года карты ВТБ действуют бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. Продолжают работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России, и карты «Мир», которые позволяют совершать привычные транзакции, в том числе оплачивать покупки в интернет-магазинах.
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