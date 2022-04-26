В Камышине мужчина с ножом в груди умер на лестничной площадке

В городе Камышине Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 52-летнего мужчины. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России Дарья Буянова, 25 апреля окровавленное тело камышанина было найдено на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов.

— 25 апреля, находясь в своей квартире, 52-летний житель Камышина распивал спиртные напитки со знакомым. В какой-то момент между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник, схватив нож, нанес им один удар в область груди потерпевшего. После этого, хозяин квартиры попытался выйти из нее, но, находясь на лестничной площадке, скончался в результате кровопотери, — сообщила Дарья Буянова информагентству. — Тело мужчины обнаружили соседи, которые и вызвали правоохранителей.

Несмотря на то, что 62-летний злоумышленник к моменту приезда медиков и полиции успел сбежать, его удалось оперативно задержать сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области.

— В настоящее время следователями СКР Камышине с участием подозреваемого проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", — сообщает представитель СК.