Общество

В Камышине мужчина с ножом в груди умер на лестничной площадке

Общество 26.04.2022 10:43
26.04.2022 10:43

 

В городе Камышине Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 52-летнего мужчины. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России Дарья Буянова, 25 апреля окровавленное тело камышанина было найдено на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов. 

— 25 апреля, находясь в своей квартире, 52-летний житель Камышина распивал спиртные напитки со знакомым. В какой-то момент между  мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник, схватив нож, нанес им один удар в область груди потерпевшего. После этого, хозяин квартиры попытался выйти из нее, но, находясь на лестничной площадке, скончался в результате кровопотери, — сообщила Дарья Буянова информагентству. — Тело мужчины обнаружили соседи, которые и вызвали правоохранителей.

Несмотря на то, что 62-летний злоумышленник к моменту приезда медиков и полиции успел сбежать, его удалось оперативно задержать сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области. 

— В настоящее время следователями СКР  Камышине с участием подозреваемого проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", — сообщает представитель СК. 

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