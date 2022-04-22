Под окнами девятиэтажки на юге Волгограда нашли труп мужчины

В Красноармейском районе Волгограда в результате падения с высоты скончался мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», трагедия разыгралась час назад на бульваре Энгельса.

— Около 15.30 поступило сообщение о падении человека из окна, расположенного на девятом этаже многоквартирного дома №22 по бульвару Энгельса, — сообщили информагентству в экстренных службах. — Об обнаружении мужчины под окнами дома сообщили местные жители. В результате полученных травм он скончался.

По словам очевидцев, мужчина умер до того, как на место успели приехать медики. По предварительным данным, погибший - 48-летний местный житель.