Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин выступил за снижение ставки по льготной ипотеке

Экономика 22.04.2022 15:11 Новости компаний
22.04.2022 15:11 Новости компаний


Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что ставка по льготной ипотеке должна быть ниже 10%, что психологически важно для потребителей. Кроме того, он не исключил, что ключевая ставка ЦБ РФ может в ближайшем будущем снижена до 15%. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
-Ипотеку я считаю одной из приоритетнейших задач, потому что она помогает решить очень важную социальную задачу. Мы считаем, что льготная ипотека должна выдаваться по ставке ниже 10%. Мы честно лоббируем, чтобы по мере снижения ключевой ставки Центрального Банка была возможность и ставку льготную снизить с 12% до уровня ниже 10%. Трудно предсказать, но к концу года, мы считаем, что какое-то плавное снижение должно быть, – сказал Андрей Костин. По его словам, это позволит ипотечному рынку развиваться активнее в текущих условиях.
Он также прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании. 
-Сегодня просто регулировать инфляцию с помощью денежно-кредитной политики невозможно. Очень важно, как сумеет перестроится экономика в связи с новыми реалиями, какие дальнейшие шаги будут в этом плане, и как государство будет содействовать, сколько денег бюджетных и фондов будет направлено на развитие. ЦБ это понимает и вместо того чтобы ставку держать, они пошли на снижение. И мы считаем, что в ближайшем будущем она еще может снизиться, может быть до 15%, – заявил Андрей Костин.
ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. С 7 апреля в рамках нее банк выдал около 500 кредитов, объем сделок приблизился к 3 млрд рублей. Ставка по льготной ипотеке для клиентов ВТБ на 0,3 пп ниже уровня, установленного Правительством РФ – от 11,7% годовых. Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. 
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.

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