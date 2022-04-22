Экономика 22.04.2022 15:11 Новости компаний
22.04.2022 15:11 Новости компаний
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что ставка по льготной ипотеке должна быть ниже 10%, что психологически важно для потребителей. Кроме того, он не исключил, что ключевая ставка ЦБ РФ может в ближайшем будущем снижена до 15%. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
-Ипотеку я считаю одной из приоритетнейших задач, потому что она помогает решить очень важную социальную задачу. Мы считаем, что льготная ипотека должна выдаваться по ставке ниже 10%. Мы честно лоббируем, чтобы по мере снижения ключевой ставки Центрального Банка была возможность и ставку льготную снизить с 12% до уровня ниже 10%. Трудно предсказать, но к концу года, мы считаем, что какое-то плавное снижение должно быть, – сказал Андрей Костин. По его словам, это позволит ипотечному рынку развиваться активнее в текущих условиях.
Он также прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании.
-Сегодня просто регулировать инфляцию с помощью денежно-кредитной политики невозможно. Очень важно, как сумеет перестроится экономика в связи с новыми реалиями, какие дальнейшие шаги будут в этом плане, и как государство будет содействовать, сколько денег бюджетных и фондов будет направлено на развитие. ЦБ это понимает и вместо того чтобы ставку держать, они пошли на снижение. И мы считаем, что в ближайшем будущем она еще может снизиться, может быть до 15%, – заявил Андрей Костин.
ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. С 7 апреля в рамках нее банк выдал около 500 кредитов, объем сделок приблизился к 3 млрд рублей. Ставка по льготной ипотеке для клиентов ВТБ на 0,3 пп ниже уровня, установленного Правительством РФ – от 11,7% годовых. Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.
Реклама
Оборудование для АПК повезут из Волгограда на Донбасс22.04.2022 18:33
Экономика 22.04.2022 18:33
Волгоградские налоговики озвучили новые данные по ситуации с бизнесом22.04.2022 17:19
Экономика 22.04.2022 17:19
ВТБ бесплатно застраховал 10 тысяч детей на отдыхе в летнем лагере22.04.2022 16:42
Экономика 22.04.2022 16:42
Больше 70% ипотеки на строительство индивидуальных домов выдаётся в рамках госпрограмм — Сбер22.04.2022 13:26
Экономика 22.04.2022 13:26
Банк «Открытие»: самый популярный сезонный транспорт в России – мотоцикл22.04.2022 12:58
Экономика 22.04.2022 12:58
Волгоград впервые принял металлургов со всей России22.04.2022 07:57
Экономика 22.04.2022 07:57
Работодатели задолжали волгоградцам 33 миллиона рублей21.04.2022 19:47
Экономика 21.04.2022 19:47
«Коровы тоже из-за границы?»: в Волгоградской области подорожали молочные продукты21.04.2022 19:36
Экономика 21.04.2022 19:36
Банк «Открытие» начал принимать заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов21.04.2022 15:52
Экономика 21.04.2022 15:52
Банк «Открытие» упростил переводы с бизнес-карт в интернет-банке для предпринимателей21.04.2022 15:01
Волгоградская облдума срочно приняла семь антисанкционных законов21.04.2022 15:01
Банк Уралсиб снизил ставки по автокредитам21.04.2022 14:25
Экономика 21.04.2022 14:25
ВТБ: спрос на кредиты после снижения ставок вырос более чем на 20%21.04.2022 13:05
Экономика 21.04.2022 13:05
Внимание! У волгоградского «КАУСТИКа» появилась фирма-двойник21.04.2022 11:05
Экономика 21.04.2022 11:05
Волгоградцам предлагают добровольно легализовать зарубежные активы21.04.2022 11:02
Экономика 21.04.2022 11:02
Реклама