В Волгограде скорректируют границы зон затопления

Экология 21.04.2022 16:37
21.04.2022 16:37
Границы зон затопления, в которые входят шесть населенных пунктов, скорректируют в Волгограде. Как сообщили в городской думе, изменения будут внесены в Правила землепользования и застройки Волгограда с учетом Водного кодекса РФ и приказа Нижне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов относительно границ некоторых зон затопления, прилегающих к Волге. Это хутора Песчаный-1, Песчаный-2, Бекетовский Перекат, Бобыли, Рыбзавод и поселок 3-я Татьянка. Населенные пункты расположены у затона Горелый, Воложки Куропатки в границах островов Голодный и Сарпинский, а также на берегу Волги.
- Разработанными коррективами устанавливаются ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории зон затопления и подтопления, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности, - пояснили в гордуме.
Так, согласно приказу Нижне-Волжского БВУ указывается, что в зонах затопления территорий запрещается строить новые населенные пункты или объекты капитального строительства без инженерных защиты от затопления или подтопления. Также запрещено размещать опасные вещества, кладбища, скотомогильники и прочее.
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