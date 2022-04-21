В Волгограде скорректируют границы зон затопления









Границы зон затопления, в которые входят шесть населенных пунктов, скорректируют в Волгограде. Как сообщили в городской думе, изменения будут внесены в Правила землепользования и застройки Волгограда с учетом Водного кодекса РФ и приказа Нижне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов относительно границ некоторых зон затопления, прилегающих к Волге. Это хутора Песчаный-1, Песчаный-2, Бекетовский Перекат, Бобыли, Рыбзавод и поселок 3-я Татьянка. Населенные пункты расположены у затона Горелый, Воложки Куропатки в границах островов Голодный и Сарпинский, а также на берегу Волги.

- Разработанными коррективами устанавливаются ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории зон затопления и подтопления, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности, - пояснили в гордуме.

Так, согласно приказу Нижне-Волжского БВУ указывается, что в зонах затопления территорий запрещается строить новые населенные пункты или объекты капитального строительства без инженерных защиты от затопления или подтопления. Также запрещено размещать опасные вещества, кладбища, скотомогильники и прочее.



