Экономика

Клиенты «Открытие Инвестиции» продолжают получать доход по валютным стратегиям

Экономика 19.04.2022 15:17
19.04.2022 15:17


Несмотря на непростую экономическую ситуацию, УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») в полной мере осуществляет выплаты доходов по стратегиям доверительного управления в валюте. Стратегии, выплаты по которым произошли на прошлой неделе, были ориентированы на консервативных инвесторов, так как предполагали полную защиту капитала при участии в росте рынка драгметаллов и американского рынка акций. Общая сумма выплат составила более 7 млн долларов США.
Так, клиенты УК «Открытие» заработали более 3% годовых по стратегии доверительного управления «Структурированная» от роста цен на серебро, что в абсолютном значении составило 8,6% за весь срок инвестирования. Общая сумма выплат превысила 6 млн долларов.
Также выплаты получили клиенты, инвестировавшие в стратегию доверительного управления с идеей на рост акций самых успешных американских компаний, входящих в индекс S&P500. Благодаря грамотно проработанной идее, лежащей в основе стратегии, и своевременно принятым решениям управляющих УК «Открытие», средняя доходность для клиентов составила 5,13% годовых, а абсолютный доход за всё время – более 14,7%.
Напомним, инвестиционные идеи стратегий были разработаны экспертной командой фабрики «Открытие Инвестиции».
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
– Мы рады, что запущенные ранее стратегии дают возможность получить ожидаемый доход даже в момент, когда ситуация на рынке далека от привычной. Произведенные на прошлой неделе выплаты по валютным активам наглядно подтверждают высокую эффективность стратегий, разработанных командой «Открытие Инвестиции», и глубину экспертизы наших управляющих. Мы и в дальнейшем будем делать всё возможное, чтобы клиенты могли участвовать в росте активов с наибольшим потенциалом и получали доход, на который рассчитывают.
Напомним, структурные продукты доступны только квалифицированным инвесторам.

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