Общество

Банк «Открытие»: жителей юга сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Sony и Coca-Cola

Общество 19.04.2022 13:22
19.04.2022 13:22


Мебель, гаджеты и бытовая электроника, безалкогольные напитки, спортивная одежда ушедших из России известных иностранных брендов - наиболее важная для жителей Южного федерального округа в повседневной жизни продукция. При этом 88% южан готовы пользоваться российскими аналогами ушедших с рынка международных брендов и компаний. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).
Среди иностранных брендов, уход которых для них наиболее критичен (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли IKEA (36%), Sony (21%), Coca-Cola (19%) Adidas, Apple (по 18%), Procter & Gamble (15%), Volkswagen (12%), Disney и Asus (по 11%). Уход L'Oreal, Danone и Booking отметили по 8% респондентов. Столько же заявили, что для них не критичен уход из России любой иностранной компании. 
При этом 64% жителей округа в целом положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний. По мнению 39% из них, Россия легко сумеет заместить товары и сервисы этих брендов своими. Еще 25% заявили, что не пользовались их услугами.
19% отнеслись к уходу международных компаний из России отрицательно, считая это неоправданным политическим решением. Еще 17% объяснили свое отрицательное отношение тем, что им будет не хватать товаров и сервисов ушедших компаний.
Большинство респондентов поддерживают национализацию предприятий и магазинов, покинувших Россию иностранных компаний, но по принципиально разным причинам. 37% полагают, что такая мера позволит сохранить рабочие места. По мнению 32%, национализация должна стать наказанием за отказ работать в России. 15% против национализации, чтобы дать возможность ушедшим иностранным компаниям вернуться в Россию. Еще 15% считают национализацию нарушением закона.
71% опрошенных готовы пользоваться российскими аналогами известных международных брендов в случае, если удовлетворятся качеством их продукции. Ещё 17% готовы делать это в качестве меры личной поддержки отечественного бизнеса.
6% не намерены пользоваться российскими заменителями иностранных брендов потому, что у этой продукции будет более низкое качество. Ещё 4% не будут этого делать, потому что считают такую продукцию незаконной. По мнению 2%, российские аналоги международных компаний просто не зарегистрируют.
По мнению директора по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») Виталия Исакова, уход с российского рынка международных компаний может придать импульс развитию отечественного бизнеса: «Если импортозаместить iPhone или BMW в обозримом будущем вряд ли удастся, то в ресторанной сфере, производстве продуктов питания, бытовой химии, мебели, одежды у российских предпринимателей есть все возможности и компетенции для развития успешных локальных брендов. Мы уверены, что в текущий момент экономических потрясений будут созданы многие успешные бизнесы, которые принесут огромную ценность для потребителей и отличные результаты для инвесторов».
*Опрос проводился 12-18 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

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