Волгоградец снял сверху изменившуюся за год Центральную набережную

Мастер аэросъемки Александр Блинков опубликовал новый видеоролик, снятый с высоты птичьего полета, чтобы продемонстрировать, как изменилась за последний год Центральная набережная. Одним из объектов видеосъемки стал впечатляющих размеров строящийся амфитеатр – за год объект приобрел свои очертания, и очевидно, что уже скоро будет готов.
В объектив квадрокоптера попали также новый участок берегоукрепления в Ворошиловском районе Волгограда, благоустроенный ранее сквер у «Гасителя», речпорт и реконструируемая нижняя терраса набережной.
Фото, видео: Александр Блинков.