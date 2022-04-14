Общество

Чиновники отказались платить полмиллиона рублей за памятник Герою Соцтруда под Волгоградом

Общество 14.04.2022 12:11
14.04.2022 12:11


Предприниматель из Красноярского края Андрей Еремеев подал в суд на комитет социальной защиты населения Волгоградской области, чтобы отсудить 453 тысячи рублей за памятник Герою Социалистического Труда. Надгробие Ивану Жданкину, умершему еще в 1978 году, заказала его дочь Е. Красникова и передала право требования его оплаты с облкомсоцзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.

По закону установка памятников и надгробий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы оплачивается из федерального бюджета. Дочь ветерана Великой Отечественной войны, который после возвращения к мирной жизни связал свою судьбу с совхозом «Ударник», заключила договор с ИП – в нем была прописана смета и твердая цена работ.

Андрей Еремеев сделал и установил памятник Ивану Жданкину, который похоронен в поселке Чернышковский, и обратился в профильный комитет за оплатой. Однако чиновники проигнорировали его требования. Теперь спор почти на полмиллиона рублей будет решать суд – первое заседание по делу назначено на 20 апреля 2022 года.

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