Предприниматель из Красноярского края Андрей Еремеев подал в суд на комитет социальной защиты населения Волгоградской области, чтобы отсудить 453 тысячи рублей за памятник Герою Социалистического Труда. Надгробие Ивану Жданкину, умершему еще в 1978 году, заказала его дочь Е. Красникова и передала право требования его оплаты с облкомсоцзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.
По закону установка памятников и надгробий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы оплачивается из федерального бюджета. Дочь ветерана Великой Отечественной войны, который после возвращения к мирной жизни связал свою судьбу с совхозом «Ударник», заключила договор с ИП – в нем была прописана смета и твердая цена работ.
Андрей Еремеев сделал и установил памятник Ивану Жданкину, который похоронен в поселке Чернышковский, и обратился в профильный комитет за оплатой. Однако чиновники проигнорировали его требования. Теперь спор почти на полмиллиона рублей будет решать суд – первое заседание по делу назначено на 20 апреля 2022 года.