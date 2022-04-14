Департамент городского хозяйства администрации Волгограда завел специальный ящик электронной почты для приема предложений горожан по озеленению. Инициативы волгоградцев о том, куда лучше высадить деревья, в каких количествах и каких пород, будут собирать 10 дней – с 15 по 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии. Отправить свои идеи неравнодушные горожане могут по адресу: planozelenenia@volgadmin.ru.
Присланные волгоградцами предложения используют при формировании концепции комплексного озеленения на ближайшие 10 лет. За это время чиновники намерены дополнительно высадить в Волгограде 20 тысяч деревьев и кустарников.
Сейчас по городу в большинстве своем произрастают растения, высаженные сразу после войны, часть из них высохли, заболели и состарились до крайности. В связи с этим губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил муниципалитету разработать план комплексного озеленения и за несколько лет обновить зеленый фонд города.