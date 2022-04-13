Электричество отключат в 6 районах Волгограда 14 апреля

Специалисты АО «Волгоградские межрайонные электрические сети» осмотрят объекты электросетевого хозяйства. Как сообщает ИА «Высота 102» завтра, 14 апреля, жителям шести районов Волгограда предстоит провести некоторое время без электричества.
Ищите свой дом в списке на отключение:
Тракторозаводский район
с 10.00 до 13.00
улица Дегтярева, 1
с 09.00 до 16.00
улица Жолудева, 8
улица Дзержинского, 23
с 09.00 до 17.00
улица Таллинская, 1-36
Краснооктябрьский район
с 09.00 до 17.00
улица Аграрная, 21-43, 47
улица Окраинная, 1-19, 1б-19б
улица Летная, 45-57
улица Телефонная, 13-42
переулок 1-й Былинный, 1-16, 4а, 6а, 8а, 12а, 14а
переулок Черниговский, 14-20, 14а
улица Былинная, 20, 24, 26
Дзержинский район
с 09.00 до 17.00
улица Днестровская, 12
улица Ткачева, 16а
Ворошиловский район
с 09.00 до 17.00
переулок Чембарский, 1а, 1б, 1г, 1/5, 3, 6, 8-26, 21а, 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52
улица Саранская, 53, 53а, 55, 57
улица Череповецкая, 20 ,20а, 24а, 24/3, 24/7, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50
Кировский район
с 09.00 до 17.00
улица Капустная Балка, 1-12
улица Синельниковская, 2-26
улица Рубинштейна, 1-27
улица Алексеева, 1-20
улица Войкова, 1, 2а-2г
Красноармейский район
с 09.00 до 17.00
улица Удмуртская, 22, 24, 28, 30, 32
проспект Героев Сталинграда, 2