«Хотелось бы заняться делом»: хозяева балконов-сараев на улице Мира бойкотируют капремонт

Общество 13.04.2022 10:26
13.04.2022 10:26
В Центральном районе Волгограда накануне вечером представители подрядной компании «Мир» провели очередную встречу с жильцами дома №13 по улице Мира. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель проекта Тамерлан Салтагиреев, владельцы застекленных балконов категорически отказываются от диалога и возвращения дому-памятнику его первозданного вида.
— Вчера мы вновь встретились с жителями дома, но найти компромисс нам так и не удалось, — рассказал представитель подрядной компании информагентству. — Мы надеемся, что нам все-таки удастся найти подход к ним и все закончится мирно. Следующее собрание назначено на понедельник, где мы снова попытаемся поговорить с собственниками. Если люди останутся при своем мнении, мы, как и говорили накануне, передадим списки несогласных Фонду капремонта. Пусть сами разбираются.
Тамерлан Салтагиреев признается, что зашедшие в тупик переговоры с владельцами балконов, очевидно уродующих облик объекта культурного наследия, его порядком утомили. К выполнению работ компания «Мир» должна была приступить еще марте, однако дело встало на мертвой точке.
— При всей моей солидарности к жильцам дома я не понимаю, почему все они против. Дом вернет себе исторический вид и украсит одну из центральных улиц города. Самострой — не дело в таких случаях. Некоторые умудрились соединить по два балкона в один и сделать там теплый пол, — говорит Тамерлан. — Откровенно говоря, нам, строителям, просто хочется заниматься просто своим любимым делом, а не ходить и доказывать людям очевидные вещи.
Капитальный ремонт многоквартирного дома № 13 по улице Мира в Центральном районе Волгограда запланирован на весну 2022 года. Здесь должны обновить фасад, крушу и систему электроснабжения. Также в доме планируется привести в порядок балконы, которые не раз обрушивались на пешеходную зону. Однако жильцы дома не оценили данную задумку и выступают против разрушения балконов, которые они обустроили за собственный счет.
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