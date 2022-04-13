«Мы просто не выживем»: в Волгограде и в Волжском подорожает проезд в маршрутках

В городе Волжском Волгоградской области с 15 апреля подорожает проезд в маршрутках. Как рассказали ИА «Высота 102» перевозчики, это связано с рядом факторов.

— За последний месяц резко выросли цены на запчасти, соответственно, подорожало обслуживание машин, — пояснили предприниматели. — Кроме того, с 15 апреля тарифы на проезд в муниципальном транспорте увеличились с 25 до 30 рублей. Если мы оставим проезд на прежнем уровне, как сейчас, а это 26 рублей, то есть на рубль больше, чем в муниципальных автобусах и трамваях, то может случиться отток пассажиров в коммерческий транспорт. Чтобы распределить пассажиропоток равномерно, мы тоже с 15 апреля повысим стоимость проезда до 30 рублей.

Обсуждают вопрос повышения стоимости проезда и перевозчики, которые работают на пригородных маршрутах сообщением Волгоград-Волжский – №123, 159, 160, 260 и 246.

— Да мы бы и рады не поднимать цены, но запчасти и страховка за последний месяц подорожали в два раза, — рассказал ИА «Высота 102» предприниматель Александр Паньков. – Так что, если все так и будет продолжаться, мы просто не выживем, а работать придется себе в убыток. Мы посмотрим еще этот месяц, надеемся, что цены все-таки снизятся. Если никаких кардинальных изменений не произойдет, то, скорее всего, мы будем вынуждены поднять цены. Но, вероятно, для волжан, которые добираются до конечной в кардиоцентр и ВолГУ стоимость проезда мы оставим прежней, а вот цены на тарифных участках в Волгограде придется все-таки увеличить.

Ранее, напомним, сообщалось о продлении свидетельств на осуществление перевозок по пригородным маршрутам №№123, 159, 160, 260, 110 и 174. Планировалось сначала сократить схемы их движения, однако затем в облкомтрансе отказались от этой идеи и отложили этот вопрос на год.