Происшествия

Студент из Уфы попался на написании липового диплома для волгоградки

Происшествия 13.04.2022 08:54
13.04.2022 08:54




В Башкортостане задержан 18-летний студент одного из уфимских вузов, который подозревается в совершении мошенничества в отношении жительницы Жирновского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке, женщина в конце прошлого года обратилась в полицию и сообщила о том, что стала жертвой неизвестного мошенника.  Как выяснилось, она разместила в интернете объявление о поиске исполнителя заказа по написанию курсовых и дипломных работ. С ней связался неизвестный и предложил свои услуги, которые оценил в 32 тысяч рублей. Женщина перевела ему эти деньги, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.
Несмотря на то, что виртуальный счет мошенника был зарегистрирован на подставное лицо, полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Для его задержания волгоградские оперативники и следователи районного отдела полиции выезжали в республику Башкортостан. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что решил таким образом заработать денег. Никаких курсовых или дипломных работ он никогда ни для кого не писал.
В ходе обыска по месту его жительства изъяты телефон, 3 банковские карты и компьютерная техника, используемые в противоправной деятельности.
Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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