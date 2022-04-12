Банк «Открытие» приглашает на конференцию по розничной торговле





13 апреля банк «Открытие» проведет конференцию «Розничная торговля. Новая реальность. Актуальные решения» для компаний малого и среднего бизнеса.

Мероприятие состоится в офлайн-формате по адресу г. Москва. ул. Спартаковская 5 стр. 1, 3 этаж, «Вселенная Открытий». Начало конференции в 9:30.

Участники конференции обсудят, как меняются потребительские предпочтения в 2022 году на фоне санкций, как оптимизировать работу с наличной выручкой, эквайринг и новые реалии безналичных платежей. Как эффективнее пользоваться бизнес-картами после ухода из России международных платежных систем, что учесть в новых условиях в сфере налогового контроля и как минимизировать риск оспаривания сделок.

Модератор конференции – лидер бизнес-направления трайба «Транзакционные продукты» банка «Открытие» Светлана Карасева. Спикерами станут Media Director OMD Media Direction Татьяна Бурцева, представители трайба «Транзакционные продукты» банка «Открытие» Сергей Конычев и Тимур Бедрединов, старший партнер K&P.Law, член Совета Московского клуба юристов Владимир Кочетов, юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам, член Экспертного совета при Уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Наталия Наталюк.