Банк «Открытие» приглашает на конференцию по розничной торговле

Экономика 12.04.2022 13:05
12.04.2022 13:05
13 апреля банк «Открытие» проведет конференцию «Розничная торговля. Новая реальность. Актуальные решения» для компаний малого и среднего бизнеса.
Мероприятие состоится в офлайн-формате по адресу г. Москва. ул. Спартаковская 5 стр. 1, 3 этаж, «Вселенная Открытий». Начало конференции в 9:30.
Участники конференции обсудят, как меняются потребительские предпочтения в 2022 году на фоне санкций, как оптимизировать работу с наличной выручкой, эквайринг и новые реалии безналичных платежей. Как эффективнее пользоваться бизнес-картами после ухода из России международных платежных систем, что учесть в новых условиях в сфере налогового контроля и как минимизировать риск оспаривания сделок.
Модератор конференции – лидер бизнес-направления трайба «Транзакционные продукты» банка «Открытие» Светлана Карасева. Спикерами станут Media Director OMD Media Direction Татьяна Бурцева, представители трайба «Транзакционные продукты» банка «Открытие» Сергей Конычев и Тимур Бедрединов, старший партнер K&P.Law, член Совета Московского клуба юристов Владимир Кочетов, юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам, член Экспертного совета при Уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Наталия Наталюк.
Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Регистрация и участие в конференции бесплатные.
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