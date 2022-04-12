Здравоохранение

Капитал Медстрах напоминает: переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию бесплатно по полису ОМС

Здравоохранение 12.04.2022 14:11 Новости компаний
12.04.2022 14:11 Новости компаний


Волгоградский филиал ООО «Капитал МС» напоминает, что каждый, переболевший  COVID-19,  может пройти углубленную диспансеризацию бесплатно по полису ОМС.
Это расширенное обследование, которое поможет определить, как вирус повлиял на организм. По результатам обследований при необходимости будет назначено лечение и реабилитация - также бесплатно по полису ОМС.

Зачем нужна углубленная диспансеризация после перенесенного коронавируса?

Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все органы и системы человека. Наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Однако,  помимо характерных для COVID-19 осложнений, у каждого пациента могут быть выявлены индивидуальные, обусловленные общим состоянием его здоровья.

Ключевая цель проведения углубленной диспансеризации - выявить изменения, возникшие в связи с новой коронавирусной инфекцией и направить усилия на предотвращение осложнений.

Наиболее частые осложнения после COVID-19

-Болезни органов дыхания: кашель, одышка, слабое насыщение крови кислородом.
-Болезни сердца и сосудов: тромбы, инсульты, нарушения сердечного ритма.
-Нервная система: потеря вкусов и запахов, головокружение, проблемы с памятью.
-Психическое здоровье: депрессия, повышенная тревожность, нарушения сна.
-Общие нарушения: анемия, боли в суставах, выпадение волос.

Кто может пройти углубленную диспансеризацию?
Пройти углубленную диспансеризацию могут лица от 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, спустя 60 дней после того, как пациент переболел COVID-19. Важно, чтобы о факте болезни было известно в поликлинике по месту прикрепления. В случае, если данные о перенесенном заболевании в поликлинике отсутствуют, диспансеризацию можно пройти по инициативе гражданина.

По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр: 8(8442) 55-01-65, 8-800-100-81-01, 8-800-100-81-01



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