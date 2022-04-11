Волгоградскую область на три дня захватит грозовой фронт

В Волгоградской области с 12 апреля ожидается ухудшение погоды. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, уже вечером во вторник в некоторых южных районах пройдут дожди с грозами и даже град.

При грозах порывы ветра в регионе могут достигать 23 метров в секунду. Грозы в Волгоградской области ожидаются также 13 и 14 апреля. Дожди принесут и похолодание. Так, в регионе 14 апреля ночные температуры могут опуститься до нуля.

В Волгограде также похолодает – с 23 градусов тепла днем 12 апреля до 8-10 градусов к четвергу. Грозы пронесутся в областном центре 12 и 13 апреля.