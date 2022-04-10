Энергетики обесточат дома в 4 районах Волгограда 11 апреля

Завтра, 11 апреля, жителей Тракторозаводского, Дзержинского, Ворошиловского и Красноармейского районов Волгограда ждет неприятный сюрприз. Энергетики временно обесточат квартиры и частные дома из-за работ на электросетях, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службе АО «Волгоградские межрайонные электрические сети».
Публикуем список отключений:
Тракторозаводский район
с 13.00 до 17.00
улица Дзержинского, 34, 36
улица Дегтярева, 37
улица Оскольская, 1-9
Дзержинский район
с 09.00 до 17.00
улица Хуторская, 56, 56/1, 58, 60, 71, 73, 87-101, 101а
улица Колесникова, 1а
улица Халтурина, 47, 60, 62, 69, 71
улица Хорошева, 1-7, 2б, 4а, 4б, 6б, 7а, 9
улица Римского-Корсакова, 33, 35, 37, 37а, 39, 40-47
улица Павлика Морозова, 25-37
улица Жмеринская, 9а, 10-22
улица Третьяковская, 6, 24-31, 25а, 38, 42-51, 50а, 55
Ворошиловский район
с 09.00 до 17.00
переулок Чембарский, 1а, 1б, 1г, 1/5, 3, 6, 8-26, 21а, 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52
улица Саранская, 53, 53а, 55, 57
улица Череповецкая, 20, 20а, 24а, 24/3, 24/7, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50
Красноармейский район
с 09.00 до 17.00
проспект Канатчиков, 2, 4, 6
улица Удмуртская, 2, 4, 6