Прожившую неделю в запертой квартире девочку выписали из волжской больницы

Генпрокуратура РФ взяла это дело на контроль. В адрес начальника полиции УМВД Волжского внесено представление в связи с недостаточным контролем органов профилактики за данной семьей. В свою очередь полиция также проводит служебную проверку.
Общество 09.04.2022 18:10
09.04.2022 18:10
Генпрокуратура РФ взяла это дело на контроль. В адрес начальника полиции УМВД Волжского внесено представление в связи с недостаточным контролем органов профилактики за данной семьей. В свою очередь полиция также проводит служебную проверку.
9-летнюю девочку, которую на неделю заперла в квартире ее собственная мать, выписали из больницы. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, ребенок чувствует себя хорошо. Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре.Напомним, вопиющая история произошла в Волжском. 31-летняя женщина, ранее лишенная родительских прав на двоих детей, на неделю оставила дочку в арендованной квартире практически без еды. Ребенок попросил помощи у соседей, которые и вызвали полицию. Женщине грозит лишение прав и на 9-летнюю дочь. В отношении нее следователи проводят проверку по признакам двух преступлений – незаконное лишение свободы несовершеннолетней и покушение на убийство.
Генпрокуратура РФ взяла это дело на контроль. В адрес начальника полиции УМВД Волжского внесено представление в связи с недостаточным контролем органов профилактики за данной семьей. В свою очередь полиция также проводит служебную проверку.
Реклама
В волгоградском парке прошел день фамильных посадок09.04.2022 18:30
Общество 09.04.2022 18:30
40-летняя волгоградка с хроническими заболеваниями скончалась от ковида09.04.2022 17:39
Общество 09.04.2022 17:39
На Мамаевом кургане в Волгограде помолились за российских солдат09.04.2022 17:09
Общество 09.04.2022 17:09
Волгоградский парк презентовал проект бассейна на выставке Ростуризма09.04.2022 17:00
Общество 09.04.2022 17:00
«Снимай халат, пошли домой»: студенты-медики покидают волгоградские ковидарии09.04.2022 16:28
Общество 09.04.2022 16:28
«У Саши ужасные боли»: волгоградские врачи пытаются поставить на ноги сломавшего позвоночник подростка09.04.2022 15:02
Общество 09.04.2022 15:02
Главы бюджетных организаций Волгограда отчитались о доходах09.04.2022 14:07
Общество 09.04.2022 14:07
Цены на капусту в Волгограде бьют по щам09.04.2022 12:31
Общество 09.04.2022 12:31
Волгоградцы приходят с коронавирусом в опустевшие красные зоны09.04.2022 11:49
Общество 09.04.2022 11:49
«Кто работает, у того все есть»: фермер из Волгоградской области о коровах и надоях09.04.2022 11:31
Общество 09.04.2022 11:31
В Волгоградской области 10 апреля потеплеет до +2409.04.2022 11:28
Общество 09.04.2022 11:28
В Волгограде проходит акция в поддержку президента и российской армии09.04.2022 10:42
Общество 09.04.2022 10:42
Из-за вспышки АЧС у жителей поселка под Волгоградом заберут свиней09.04.2022 09:54
Общество 09.04.2022 09:54
Дождь не помеха: дачные маршруты заработали в Волгограде и в Волжском09.04.2022 08:48
Общество 09.04.2022 08:48
В волгоградских магазинах продают самую дешевую муку в ЮФО09.04.2022 08:04
Общество 09.04.2022 08:04
Реклама