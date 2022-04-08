Общество

Талантливых волгоградцев примут в ряды ополченцев

Общество 08.04.2022 20:00
08.04.2022 20:00



В Волгограде в апреле стартуют съемки фильма «На волжском берегу», в основе сюжета которого подвиг мирных жителей Сталинграда и ополченцев в годы Великой Отечественной войны. Принять участие в съемках смогут и обычные жители Волгограда, не обделенные талантом и харизмой. 

Съемки фильма организует АНО Кинокомпания «Белая стрела». Волгоградцы в возрасте от 7 до 60 лет и разного пола будут задействованы в массовке и даже в ролях второго плана. 

Всех, кто желает сняться в фильме вместе со звездами российского и советского кино, приглашают принять участие в отборе. Первым делом для этого нужно направить заявку на почту ntcpt@mail.ru с пометкой в теме письма «На волжском берегу». К письму нужно приложить анкету с указанием контактных данных, ФИО, возраста, физических параметров и подробным рассказом о себе.

Показ киноленты планируется на российских федеральных каналах, а также в кинотеатрах России и зарубежья. 

Фото: Екатерина Куликова, правообладатель АНО Кинокомпания «Белая стрела»

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