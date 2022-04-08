Губернатор Волгоградской области 8 апреля побывал в Ворошиловском районе, где в ходе совещания было объявлено об окончании строительства нового участка берегоукрепления. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областной администрации, в рабочей поездке с главой региона принимал участие глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. Участники обсудили на месте вопросы реализации будущих проектов укрепления берега.

Протяженность нового участка в районе жилой застройки улиц Циолковского и Самарской в Ворошиловском районе Волгограда составила 280 метров. Берегоукрепление в этой зоне даст возможность перейти к возведению следующих четырех отрезков в Ворошиловском, Советском и Кировском районах Волгограда. Ввод всех пяти участков в эксплуатацию предотвратит возможный ущерб зданиям, сооружениям и инженерным сетям на сумму около 10 млрд рублей и обезопасит тысячи жителей Волгограда.

— Мы реализовали проекты, которые не только направлены на предотвращение ущерба, они направлены на развитие территорий. Мы создали основу, которая дает возможность строить дорогу, строить набережную, развивать территорию, — отметил Андрей Бочаров. — Я видел скепсис в глазах, когда мы обсуждали эти планы в 2014 году. Но то, что мы сделали и делаем сейчас — это как раз пример системной работы региона совместно с федерацией. Я благодарю всех, кто участвовал в реализации мечты жителей, в том числе моей мечты, по развитию города Волгограда. И работы будут продолжаться. Мы уже обсуждаем вопросы зонирования, развития прибрежной части.





По словам Кириллова, города, в которых также стремительно, как и в Волгограде, развивается прибрежная инфраструктура, сегодня можно пересчитать по пальцам.

— Мы не первый год занимаемся с вами развитием прибрежной части Волгограда и прекрасно понимаем, что такие красивые города должны разворачиваться к реке. Чтобы это произошло, должна быть соответствующая инфраструктура, — отметил в ходе совещания представитель федерального ведомства. — Никогда простых времен не было, но мы поступательно развивали территорию. Помимо берегоукрепления реализован проект по строительству ЛОСов. А таких городов в стране по пальцам пересчитать. И здесь было принято мудрое инженерное решение. Будет ли Волга меняться в лучшую сторону? Конечно — Волгоград ее уже меняет.

Уже в конце 2022 — начале 2023 года Волгоградская область, по словам Бочарова, выйдет на заключение контракта по строительству нового участка рокадной.

Дорога уже проектируется. Мы повысим транспортную доступность жителей, социальных объектов. Для вытянутого почти на 100 км города этот вопрос очень важен. И этот участок является связующим».

В настоящее время идет подготовка к проектированию следующего 3-километрового участка в сторону Краснооктябрьского района, а также аналогичных объектов до северных окраин города, до Спартановки. Масштабные планы по берегоукреплению войдут в 10-летнюю программу развития Волгограда — их реализация позволит развернуть город к Волге, продлить рокадную дорогу, открыть новые возможности для развития территорий.

Фото: администрация Волгоградской области