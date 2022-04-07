Партийный актив Волгограда собрался на митинг в честь годовщины провозглашения ДНР



Более 500 человек собрались на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда на анонсированный властями митинг в честь 8-й годовщины провозглашения Донецкой народной республики. Над толпой, в которой замечены депутаты Волгоградской гордумы, развеваются флаги различных политических партий, ОНФ и «Z #СвоихНеБросаем», передает корреспондент ИА «Высота 102».



Среди участников мероприятия – люди всех возрастов, от студентов до пенсионеров. Под флагами «Единой России» членов и сторонников партии собрали председатель городской думы Владлен Колесников и депутат Руслан Морозов.





– Восемь лет назад Донецкая народная республика стала свободной, и сегодня мы здесь собрались, чтобы поддержать ДНР, – сказал в своем выступлении руководитель исполкома Волгоградского реготделения «ЕР» Александр Чечуров. – Восемь лет там идет борьба, борьба за свободу. И сейчас жители республики продолжают противостоять нацизму, который возник на Украине. Мы поддерживаем жителей в этой борьбе. Я считаю, что Донбасс будет свободен, нацизм будет разбит, а цели военной спецоперации будут достигнуты!

