Студент из Волгограда заплатит 100 тысяч за реабилитацию нацизма





Суд признал виновным 20-летнего студента в Волгограде, который в интернете оправдывал и одобрял идеи нацизма.

— В суде установлено, что в июне 2020 года студент с помощью мобильного телефона разместил в интернете текст, в котором поддерживал преступную деятельность Адольфа Гитлера в годы Великой Отечественной войны, а также его действия по развязыванию Второй мировой войны, что согласно приговору Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, признано актом явной агрессии и преступлением, — сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Уточняет, что текст с поддержкой нацизма волгоградец готовил сам.

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.