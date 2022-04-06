

Чиновники в администрациях районных центров в Волгоградской области не хотят заканчивать отопительный сезон раньше обычного срока, несмотря на потепление. Жители расположенных на юге региона Котельниково и Суровикино проведут предстоящие выходные с горячими батареями несмотря. При этом синоптики обещают +20 градусов.

— С прошлой недели в квартире духота, окна нараспашку, — рассказала ИА «Высота 102» возмущенная жительница Суровикино. — Только когда в понедельник-вторник похолодало, еще можно было закрыть. А так улицу топим. Счет-то потом нам выставят за отопление! В администрации сказали: только с 11 апреля начнем отключать котельные. А в выходные будем париться.

Еще позже отопительный сезон закончится в Котельниково, где сегодня воздух прогрелся до +14 градусов, а на 7 апреля синоптики вовсе прогнозируют +19 градусов. Негодующие котельниковцы узнали в местной администрации, что батареи станут остывать не раньше 14 апреля, сославшись на жесткие сроки и возможные проверки прокуратуры.

— Говорят, не хотят платить штрафы, если прокуратура найдет нарушения. А нам платить за то, что форточки и окна приходится открывать, можно подумать, не придётся, – прокомментировал «Высоте 102» житель Котельниково Денис Богачев.

На границе с Казахстаном, в Палласовке чиновники тоже не спешат заканчивать отопительный сезон. Местные жители признают: в некоторых квартирах нечем дышать, в других же люди вынуждены кутаться в свитера. Те, у кого есть сплит-системы, стали подогревать воздух ими. Тех же, кому не терпится, чтобы скорее отключили отопления, в местной администрации разочаровали – котельные начнут останавливать только 14-15 апреля.