

У жителей города Михайловки Волгоградской области исчезла возможность пройти ревакцинацию от коронавируса бустерной вакциной «Спутник Лайт». Как рассказали ИА «Высота 102» михайловцы, на протяжении месяца желающим получить дополнительную защиту от вируса в местной поликлинике говорят, что препарата нет. На вопрос о сроках его поставки медики лишь разводят руками, не называя конкретных дат.

С похожей проблемой жители Волгоградской области уже сталкивались в ноябре прошлого года, когда «Спутник Лайт» пользовался большим спросом среди желающих привиться впервые. С тех пор запасы бустерной вакцины в Волгоградской области регулярно пополнялись – 27 декабря в регион доставили 30 тысяч комплектов. Ранее в декабре поставки также были регулярными и объемными.

В комитете здравоохранения Волгоградской области на редакционный запрос о наличии «Спутника Лайт», объеме запасов и возможностях ревакцинации дали ответ.

— Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), – пояснили в облздраве. — Первый компонент вакцины «Спутник V» могут использовать для однократной вакцинации в случае повторной вакцинации и после перенесенного коронавируса. Поставки осуществляются федеральным ведомством. Вакцины от коронавирусной инфекции в регионе имеются в достаточном количестве, в настоящее время в пунктах вакцинации доступно 248 тысяч доз различной вакцины, о наличии конкретной вакцины необходимо уточнять в пунктах вакцинации.