В Волгоградской области вновь потеплеет до +15 градусов

Теплая погода установится в Волгоградской области после очередного похолодания. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.
Так, ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов, местами по области до -2 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-10 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла. Ветер не изменит свое направление, но усилится до 16 м/с.
В течении дня в отдельных северных районах Волгоградской области синоптики прогнозируют небольшой дождь.