В Волгограде охранник овощебазы украл 7 тонн лука

Полицейские Городищенского района Волгоградской области задержали 37-летнего охранника овощебазы, подозреваемого в краже 7 тонн лука. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, сумма ущерба составила свыше 250 тысяч рублей.

37-летний охранник решил незаконно обогатиться за счет овощной продукции фермерского хозяйства. Мужчина, по сведениям полиции, вместе со своим знакомым, имеющим «ГАЗель», в течении марта 2022 года в вечернее время вывозил лук из хранилища. На следующий день сторож сбывал его перекупщикам. За все время напарники вывезли более 7 тонн овощей на сумму свыше 250 тысяч рублей.





Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что вырученные от продажи лука деньги потратил на личные нужды.





В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба - ч. 2 ст. 158 УК РФ. Волгоградцу грозит до 5 лет колонии.





Напомним, неделю назад на улице Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда была обнаружена свалка с мешками гниющего лука . Как оказалось, овощ выбрасывали с перевалочной базы, расположенной в нескольких метрах от луковой свалки. По результатам проверки мэрия сообщила, что на должностное лицо, причастное к нарушению, может быть наложен штраф в размере до 15 тысяч рублей.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области