Спорт

Банк «Открытие» подарит часы за самый точный прогноз времени победителя Югорского лыжного марафона

Спорт 05.04.2022 13:41
05.04.2022 13:41


Банк «Открытие», выступающий официальным партнером Югорского лыжного марафона 2022, разыграет двое часов Xiaomi Amazfit GTS 2 среди болельщиков лыжных гонок.
Чтобы выиграть приз, участнику конкурса нужно подписаться на сообщество банка и дать максимально точный прогноз времени, с которым завершит гонку на 50 км свободным стилем победитель IX Югорского лыжного марафона 9 апреля. Прогнозы принимаются в период с 4 по 8 апреля 2022 года в виде комментариев под постом банка «Открытие» о конкурсе в социальной сети Вконтакте и 8 апреля в Телеграм-канале банка.
Победители конкурса будут определены 10 апреля. Ими станут участники, давшие максимально близкое значение к итоговому результату первого финишировавшего участника на дистанции 50 км свободным стилем. Если несколько участников конкурса прогнозов укажут одинаковый результат, победителем будет признан тот, кто дал свой прогноз раньше. Один победитель будет определен в социальной сети Вконтакте, второй победитель – в Телеграм-канале. Подробные условия конкурса здесь.
Пробежать дистанцию 50 км 9 апреля планируют олимпийский чемпион Пекина-2022 Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Наталья Непряева, серебряный призер Олимпиады в Пекине Иван Якимушкин, члены сборной России по лыжным гонкам и биатлону.
Югорский лыжный марафон пройдет в столице Югры – Ханты-Мансийске 8-9 апреля 2022 года. Марафон проводится ежегодно с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Регистрация на марафон открылась 18 января и закроется 7 апреля, подать заявку на участие можно в свободной форме на сайте марафона ugraloppet.ru.
Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Спорт
05.04.2022 12:35
Спорт 05.04.2022 12:35

0
Далее
Спорт
03.04.2022 15:55
Спорт 03.04.2022 15:55

0
Далее
Спорт
03.04.2022 11:42
Спорт 03.04.2022 11:42

0
Далее
Спорт
02.04.2022 17:14
Спорт 02.04.2022 17:14

0
Далее
Спорт
29.03.2022 19:56
Спорт 29.03.2022 19:56

0
Далее
Спорт
26.03.2022 18:15
Спорт 26.03.2022 18:15

0
Далее
Спорт
25.03.2022 15:25
Спорт 25.03.2022 15:25

0
Далее
Спорт
23.03.2022 10:05
Спорт 23.03.2022 10:05

0
Далее
Спорт
21.03.2022 16:35
Спорт 21.03.2022 16:35

0
Далее
Спорт
19.03.2022 16:18
Спорт 19.03.2022 16:18

0
Далее
Спорт
13.03.2022 11:20
Спорт 13.03.2022 11:20

0
Далее
Спорт
12.03.2022 18:52
Спорт 12.03.2022 18:52

0
Далее
Спорт
07.03.2022 16:07
Спорт 07.03.2022 16:07

0
Далее
Спорт
03.03.2022 21:26
Спорт 03.03.2022 21:26

0
Далее
Спорт
28.02.2022 20:47
Спорт 28.02.2022 20:47

0
Далее

Лента новостей

16:48
В Волгограде готовят к закрытию ковидарий в облбольнице №3Смотреть фотографии
16:44
Бывшего замглавы района осудили за хищение трубопровода в Светлоярском районеСмотреть фотографии
15:40
Волгоградские приставы не будут взыскивать долги с участников спецоперацииСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде охранник овощебазы украл 7 тонн лукаСмотреть фотографии
15:32
Труп мужчины без ног обнаружили на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:27
Учитель из Волгоградской области «проиграла» миллион на выдуманной биржеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградских заключенных отключили от сотовой связи с родственникамиСмотреть фотографии
15:07
Черный дым от пожара окутал Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области начали присасываться клещиСмотреть фотографии
14:20
В центре Волгограда готовят место для детской рыбалкиСмотреть фотографии
14:02
После ДТП с КамАЗом 28-летний водитель попал в травматологиюСмотреть фотографии
13:41
Банк «Открытие» подарит часы за самый точный прогноз времени победителя Югорского лыжного марафонаСмотреть фотографии
13:33
Новый 1,5-километровый участок Первой Продольной начали строить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:16
Первый пошел: в Волгоградской области завершается отопительный сезонСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде установили виновника зловонной свалки гниющего лукаСмотреть фотографии
12:39
Экс-главу Роспотребнадзора в Волгограде осудили по делу о Кировской свалкеСмотреть фотографии
12:35
Как сыр в масле: волгоградский «Ротор» раскрыл финансовую отчетностьСмотреть фотографии
12:35
Спал и ел с пулей в животе: после семейной перестрелки волгоградец прожил почти суткиСмотреть фотографии
12:01
Оглашен приговор жуликам, державшим в страхе юг ВолгоградаСмотреть фотографии
11:14
В ночном пожаре пострадали двое жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградцу грозит 5 лет тюрьмы за комментарий в социальной сетиСмотреть фотографии
10:52
Чиновники Волгограда подтвердили 128 случаев завышения ценСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области КамАЗ смял легковушку с водителемСмотреть фотографии
10:26
В смертельном отравлении 4-летней девочки под Волгоградом подозревают ее родного дядюСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде 28% жителей решились на срочную смену работыСмотреть фотографии
10:10
Врачи сообщили о состоянии отравившихся детей и женщины под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом женщина убила мужа из пневматической винтовкиСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде утвердили места торговли саженцами и рассадой: списокСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцы перестали заражаться одним из простудных вирусовСмотреть фотографии
09:07
Под Волгоградом безработный похитил икону для подаркаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 