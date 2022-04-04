Волгоградских предпринимателей приглашают на бесплатные антикризисные вебинары

Экономика 04.04.2022 19:20
04.04.2022 19:20
МТС проведет бесплатные вебинары для волгоградцев и расскажет о том, как в современных реалиях продавать больше, занимать новые ниши и безопасно хранить данные.
Онлайн-встречи пройдут с 5 по 14 апреля, их проведут ведущие эксперты экосистемы МТС, специалисты компаний в сферах машинного обучения, энергетического консалтинга, интернет-маркетинга и СЕО. Они расскажут волгоградцам о том, как использовать новые технологии – облачные решения, видео- и голосовую аналитику, digital-маркетинг для развития бизнеса в новое время.
5 апреля волгоградцев приглашают на встречу, посвященную теме: «Умная видеоаналитика на 360 градусов: безопасность, развитие бизнеса, улучшение сервиса». На ней предпринимателям расскажут, как видеоаналитика в облаке может повысить качество сервиса в пунктах обслуживания и развить новые бизнес-направления.
6 апреля пройдет вебинар об облачных решениях. Бизнесменам расскажут, как система технического обслуживания и ремонта помогает минимизировать аварии и простои оборудования.
Также 6 апреля состоится вебинар, на котором волгоградцы смогут узнать об антикризисном маркетинге, стратегиях и продажах. Эксперты из сферы маркетинга объяснят, как перестроить digital-стратегию под новые условия и усилить продажи.
Вебинар 7 апреля в будет посвящен тому, как оперативно перенести ИТ-инфраструктуру к российскому провайдеру, защитить важные данные, а также автоматизировать бизнес-процессы с помощью облака.
На заключительном вебинаре 14 апреля предпринимателям расскажут о голосовой аналитике в контакт-центре: как работать с негативом и увеличивать прибыль.
«Сейчас у многих представителей волгоградского бизнеса возникает необходимость корректировки стратегии развития компаний. И в это непростое время эксперты МТС, которые обладают богатейшим практическим опытом, готовы оказывать всевозможную поддержку малому и среднему бизнесу. На наших встречах специалисты не только поделятся с волгоградцами инструментами, которые можно внедрять в своих компаниях для успешного ведения бизнеса на изменившимся рынке, но и ответят на все возникающие вопросы», - отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
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