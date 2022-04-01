ВТБ упрощает участие владельцев карт «Мир» в программе лояльности платежной системы

Экономика 01.04.2022 16:06 Новости компаний
01.04.2022 16:06 Новости компаний
ВТБ будет автоматически подключать новых держателей национальных платежных карт к программе лояльности платежной системы «Мир». Это позволит клиентам в том числе участвовать в государственных программах туристического кешбэка и поддержки детского оздоровительного отдыха.
Подключение карт к программе лояльности национальной платежной системы теперь будет осуществляться автоматически при получении клиентом дебетовой или кредитной карты ВТБ «Мир». Регистрация происходит как при выпуске пластиковой карты, так и при оформлении цифровой карты «Мир» с помощью ВТБ Онлайн.
Клиенты, которые уже являются пользователями этой карты, по-прежнему могут зарегистрироваться в приложении «Привет, Мир!» самостоятельно. Проверить карты, подключенные к программе лояльности, а также узнать об актуальных предложениях можно в ее мобильном приложении или в личном кабинете на сайте.
- Нам очень важно, чтобы клиенты могли легко и просто использовать все преимущества карт ВТБ. Национальная платежная система уже много лет развивает свою программу лояльности и предлагает ее участникам уникальные условия. Регистрация в программе лояльности ПС «Мир» необходима для получения дополнительных льгот и преимуществ, в том числе туристического кешбэка и 50% возврата от государства за путевки в детский лагерь. Мы автоматизировали подключение клиента, чтобы участие в этих акциях было максимально простым, - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
В марте ВТБ зафиксировал рекордный рост спроса на карты «Мир»: за неполный месяц клиенты оформили порядка 650 тыс. таких карт – почти вдвое больше, чем годом ранее. В том числе многократно увеличились выдачи цифрового «Мира» - на них в марте пришлось 180 тыс., то есть более четверти выпуска. Всего ВТБ выдал клиентам свыше 12 млн карт «Мир», из которых 1,2 млн – в первом квартале.
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