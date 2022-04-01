Экономика

Сбербанк продолжает прием заявок и выдачу ипотечных кредитов с государственной поддержкой на текущих условиях

Экономика 01.04.2022 11:13 Новости компаний
01.04.2022 11:13 Новости компаний


Сбер продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по ипотечным программам с государственной поддержкой («Господдержка 2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека») на текущих условиях. Клиенты могут получить ипотечный кредит по текущим условиям, заключив кредитный договор вплоть до 6 апреля текущего года.


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