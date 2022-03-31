В Волгоградской области переносятся сроки по уплате налога по УСН









Федеральная налоговая служба разъяснила, как бизнесу заплатить налог по упрощенной системе в текущем году. Согласно постановлению председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 30 марта 2022 года, сроки уплаты налога по УСН за 2021 года и авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года продлеваются на шесть месяцев.

При этом, как поясняется, в новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа.

Таким образом, сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, за 2021 год переносятся:

- для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года;

- для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.

Также срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.

В УФНС России по Волгоградской области уточнили, что продление сроков уплаты касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности. Полный перечень приведен в приложении к постановлению. Отметим, что преимущественно это касается производителей продуктов, напитков, одежды, бумаги, изделий из кожи, химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, электрического оборудования и др.

Актуальные сведения о коде основного вида деятельности организации или ИП содержатся в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (подраздел «Сведения об основном виде деятельности» раздела «Сведения о видах экономической деятельности Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности»).



