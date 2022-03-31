У двоих жителей Волгограда изъяли поддельные сигареты на 19 млн рублей

Сегодня, 31 марта, в Волгограде УФСБ по региону возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей подозреваемых в незаконном обороте поддельных сигарет. В ходе обысков в гаражах и автомобиле, используемом для перевозки поддельной продукции, изъято 178 000 пачек сигарет различных марок на общую сумму более 19 миллионов рублей.





— Двое жителей Волгограда организовали межрегиональный канал поставки и сбыт на территории региона немаркированной продукции в особо крупном размере, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области. — Немаркированная продукция приобреталась в других регионах России для дальнейшей реализации в Волгограде и области.

Санкция ч.6 ст.171.1 УК РФ предусматривает в качестве максимума до шести лет колонии. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.