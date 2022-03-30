Расследования

Гражданин Турции получил за звонок с телефона волгоградца 3 года строгача

Расследования 30.03.2022 17:58
30.03.2022 17:58



Виновным в мошенничестве и краже признан в Волгоградской области 43-летний гражданин Турции Кенан Гюндоган. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, иностранец осужден за преступление, которое совершил 25 октября 2020 года в игровом клубе «Фонбет» в Москве.
Николаевский районный суд, куда уголовное дело поступило по подсудности из Останкинского районного суда Москвы в феврале этого года, приговорил Гюндогана к 3 годам колонии строгого режима. 
Установлено, что гражданин Турции в клубе попросил у ранее незнакомого мужчины телефон, чтобы совершить звонок. Однако гаджет владельцу он не вернул. Воспользовавшись установленным на телефоне мобильным банком он снял 26 тысяч со счета, открытого на имя матери владельца телефона, и перевел деньги своему другу. Ранее сообщалось, что друг не был осведомлен об этой криминальной истории. В суде пояснили, что деньги были похищены с банковского счета, открытого в Николаевском районе.
Кенан Гюндоган полностью признал вину, но от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. 
Известно, что иностранец ранее уже был судим в Махачкале за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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