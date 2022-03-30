Волгоградцев предупредили о химической атаке в лесах

Жителям Волгоградской области запретят посещать леса из-за обработки насаждений от насекомых-вредителей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ подготовлен в облкомприроды.
Под ограничения попадут территории в нескольких лесничествах – Арчединском, Иловлинском, Калачевском, Ольховском, Подтелковском и Старополтавском. Именно здесь растут хвойные деревья, которые и будут обрабатывать химикатами. Запреты на посещение лесов в этих лесничествах начнут действовать уже с 25 апреля и продлятся до конца мая.