Общество

С высоты показали возведение новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Общество 30.03.2022 11:52
30.03.2022 11:52

Волгоградский видеограф Александр Блинков с высоты показал ход строительства масштабной стройки в Волго-Ахтубинской пойме. Оператор при помощи квадрокоптера пролетел по маршруту будущей скоростной трассы. Как рассказал Александр ИА «Высота 102», съемки ролика заняли у него около двух часов. 

На кадрах видны горы и километры песка, забитые сваи, многочисленная тяжелая техника, снующие рабочие. Всего за зиму проделан колоссальный объем работы. Это отмечают и читатели, пользующиеся пока старой дорогой. Квадрокоптер заснял привычные здесь скопления машин. 

Возведение новой трассы в пойме протяженностью 4,5 километра началось в июне прошлого года. На объект получены положительные заключения государственной технической проектно-сметной и экологической экспертиз. Выдано разрешение на строительство. 

Также Минприроды РФ согласовано внесение изменений в положение о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». В зоне стройки находятся не более 0,2% от общего числа деревьев поймы, состояние которых плачевное: 84% дубов — усыхающие. Несмотря на этот факт, группа активистов устраивала «перформансы» против возведения трассы. В поддержку масштабной и важной для волгоградцев стройки прошла серия одиночных пикетов в Волжском. 

Фото и видео: Александр Блинков / Волгоградсверху. 

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