Россельхозбанк первым подписал соглашение по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК
Экономика 28.03.2022 15:41
28.03.2022 15:41
Системообразующие предприятия агропромышленного комплекса смогут получить кредит до 5 млрд рублей на осуществление операционной деятельности по ставке 10% годовых.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.03.2022 № 375, заёмщиками могут быть системообразующие организации и/или их дочерние организации из перечня, утверждённогоПравительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.
Кредит предоставляется на срок не более 12 месяцев на ведение операционной деятельности, например, приобретение ГСМ, минеральных удобрений, сельскохозяйственного сырья для последующей переработки и др.
Его максимальный размер – 5 млрд рублей. При этом, если у организации есть несколько дочерних обществ, то общая сумма льготных оборотных кредитов также ограничена 5 млрд рублей.
Ставка кредитования для заёмщика составляет – 10%.
«В нынешних условиях реальному сектору экономики, в том числе агропромышленному комплексу, требуется дополнительная поддержка. Россельхозбанк как опорный для АПК первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства и уже отправил ряд заявок на одобрение. Программа направлена на поддержку отечественного крупного бизнеса – столпов продовольственной стабильности и импортозамещения. Уверена, что данная мера в совокупности с уже действующими поможет АПК сохранить темпы работы в интересах населения всей страны», – комментирует директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.
Россельхозбанк – первопроходец многих инициатив в поддержке АПК. Например, РСХБ первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства по программе повышения конкурентоспособности №512 и первым выдал по ней кредит в 2019 году.
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